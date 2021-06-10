Hakkari'de 163 kilogram eroin yakalandı
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Hakkari'de 163 kilogram eroin yakalandı

Hakkari'de 163 kilogram eroin yakalandı
Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı - Haberler | 3. Sayfa

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 163 kilogram eroin ele geçirildi, İran uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 163 kilogram eroin ele geçirildi, İran uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 3. Piyade Tümen Komutanlığı hudut birliklerinin desteğiyle ilçeye bağlı Esendere beldesinde düzenlenen operasyonda, 163 kilogram eroin, 18 kilogram sentetik uyuşturucu ile bu işte kullanılan 3 at ele geçirildi.

İran uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari'de 163 kilogram eroin yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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