YÜKSEKOVA'DA 177 YERLEŞİM YERİ KARDAN ULAŞIMA KAPANDI - Haberler
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YÜKSEKOVA'DA 177 YERLEŞİM YERİ KARDAN ULAŞIMA KAPANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 177 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 177 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Kapanan yolların yeniden açılması için İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Yüksekova'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 62 köy ve 115 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının ilçe merkezinde 20, yüksek kesimlerde ise 60 santimetreye ulaştığı belirtilirken, kardan kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Bu arada sabah kar yağışı ile uyanan esnaf, iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

YÜKSEKOVA'DA 177 YERLEŞİM YERİ KARDAN ULAŞIMA KAPANDI

YÜKSEKOVA'DA 177 YERLEŞİM YERİ KARDAN ULAŞIMA KAPANDI

YÜKSEKOVA'DA 177 YERLEŞİM YERİ KARDAN ULAŞIMA KAPANDI

YÜKSEKOVA'DA 177 YERLEŞİM YERİ KARDAN ULAŞIMA KAPANDI

YÜKSEKOVA'DA 177 YERLEŞİM YERİ KARDAN ULAŞIMA KAPANDI

YÜKSEKOVA'DA 177 YERLEŞİM YERİ KARDAN ULAŞIMA KAPANDI

YÜKSEKOVA'DA 177 YERLEŞİM YERİ KARDAN ULAŞIMA KAPANDI

YÜKSEKOVA'DA 177 YERLEŞİM YERİ KARDAN ULAŞIMA KAPANDI

YÜKSEKOVA'DA 177 YERLEŞİM YERİ KARDAN ULAŞIMA KAPANDI

YÜKSEKOVA'DA 177 YERLEŞİM YERİ KARDAN ULAŞIMA KAPANDI

YÜKSEKOVA'DA 177 YERLEŞİM YERİ KARDAN ULAŞIMA KAPANDI

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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 177 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

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