Yüksekova'da 160 kilo eroin ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda toprağa gömülü 160 kilo eroin ele geçirildi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda toprağa gömülü 160 kilo eroin ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yüksekova ilçesi Güldalı köyü kırsal alanında icra edilen operasyonda; 6 çuval içerisinde araziye gömülü vaziyette 160 kilo eroin maddesi ele geçirildi. - HAKKARİ
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