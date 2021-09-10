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Yüksekova'da 160 kilo eroin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yüksekova'da 160 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda toprağa gömülü 160 kilo eroin ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda toprağa gömülü 160 kilo eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yüksekova ilçesi Güldalı köyü kırsal alanında icra edilen operasyonda; 6 çuval içerisinde araziye gömülü vaziyette 160 kilo eroin maddesi ele geçirildi. - HAKKARİ

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Haber: Yüksekova'da 160 kilo eroin ele geçirildi - Haberler
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