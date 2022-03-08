Hakkari'de 132 kilo 300 gram eroin yakalandı

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir ikamette 132 kilo 300 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünün "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam etti.

Bu kapsamda ilçedeki bir ikamette arama yapan ekipler, 132 kilo 300 gram eroin ele geçirdi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.