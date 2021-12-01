Yüksekova'da 105 kilo eroin ele geçirildi - Haberler
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Yüksekova'da 105 kilo eroin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yüksekova'da 105 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde icra edilen arama faaliyeti sırasında arazide gizlenmiş vaziyette 105 kilo eroin maddesi ele geçirildi.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde icra edilen arama faaliyeti sırasında arazide gizlenmiş vaziyette 105 kilo eroin maddesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 30 Kasım 2021 günü Yüksekova ilçesi kırsalında icra edilen arama faaliyetinde; arazide gizlenmiş vaziyette çuval içerisinde 105 bin gram eroin maddesi ele geçirilmiş olup, bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

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