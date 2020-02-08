Yüksekova'da 10 araç tipiye yakalandı

08.02.2020 16:33 | Son Güncelleme: 08.02.2020 16:33

HAKKARİ'de, 10 araç ile köye hasta kurtarmaya giden bir ambulans, yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden 2 saat boyunca yolda mahsur kaldı. Yaklaşık 1 saat süren karla mücadele çalışmasının ardından vatandaşlar ve sağlık ekipleri kurtarılarak, köye ulaştırıldı.

Yüksekova'ya 17 kilometre uzaklıkta bulunan Dedeler Köyü'nden yola çıkan 10 araç ile köye hasta kurtarmaya giden sağlık ekiplerinin bulunduğu ambulans, köye 5 kilometre yakın mesafedeki Ova mevkisinde yoğun kar yağışı ve tipiye yakalandı. Yolda mahsur kalan vatandaşlar ile sağlık ekipleri, telefonla kaymakamlığa ulaşarak yardım istedi. Kaymakamlığa bağlı karla mücadele ekipleri, mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için iş makinalarıyla hemen yola çıktı. Yaklaşık 1 saat süren karla mücadele çalışmasının ardından vatandaşlar ve sağlık ekipleri kurtarılarak köye ulaştırıldı.

Kaynak: DHA