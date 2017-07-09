Yüksekova'da 1'i Muhtar 7 Kişi Gözaltına Alındı

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde yürütülen PKK/KCK operasyonunda 1'i mahalle muhtarı olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı.



Hakkari Valiliği, Yüksekova İlçesi'nde bugün yapılan operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Hakkari Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, terör örgütünün yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 1'i mahalle muhtarı toplam 7 kişi gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanların sorguları sürdürülüyor. - Ksekovahakkari