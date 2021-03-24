Yüksekova çiğdemlerle renklendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yüksekova çiğdemlerle renklendi

24.03.2021 09:22 | Son Güncelleme: 24.03.2021 09:31

Yüksekova çiğdemlerle renklendi Karlı dağların arasında çiçek açan çiğdemler mest ettiHAKKARİ – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çiçek açan çiğdemler adeta kendilerine hayran bıraktı.

Yüksekova çiğdemlerle renklendi

Karlı dağların arasında çiçek açan çiğdemler mest etti

HAKKARİ – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çiçek açan çiğdemler adeta kendilerine hayran bıraktı.

Yüksekova'da, güneşli havaların etkisi ile çiğdemler baharı erken getirdi. İlçeye 25 kilometre uzaklıkta bulunan Karabağ köyünün kırsalında ve yüksek kesimlerdeki alanlarda çiğdemler açılmaya başladı. Yüksekova'da baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdemlerin bu yıl erken çiçek açmasıyla güzel görüntüler oluştu. Köyün yüksek kesimlerini sarıya boyayan çiğdemler, görenleri güzelliğiyle adeta mest ediyor.

Karlı dağlarla birleşen sarı çiçekler karşısında hayran kalan Erdinç Düzen, "İlkbahar mevsimine giriş yaptık. Artık dağlarımızda sarı çiçekler açtı, dağlarımız sarı çiçeğe büründü. Şu an dağlarımızın bir tarafı karla kaplıyken bir tarafı ise çiçeklerle bürünmüş şekilde. Biz de bu güzelliğini fotoğraflamak için buraya geldik. Bu güzel çiçekleri her şekilde fotoğrafladık. Bu da bizim içinde güzel bir anı oldu ve çokta mutluyuz" dedi.

Yüksekova çiğdemlerle renklendi
Yüksekova çiğdemlerle renklendi
Yüksekova çiğdemlerle renklendi
Yüksekova çiğdemlerle renklendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Vladimir Putin Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Birkan Sokullu Berrak Tüzünataç İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Fatih Terim Şenol Güneş Bülent Uygun İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kar Köpek
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yüksekova çiğdemlerle renklendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 09:33:25. #1.16#
title