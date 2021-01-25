Yüksekova buz kesti; araçlara naylon, battaniye örtüldü
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Yüksekova buz kesti; araçlara naylon, battaniye örtüldü

25.01.2021 09:58 | Son Güncelleme: 25.01.2021 10:02
Yüksekova buz kesti; araçlara naylon, battaniye örtüldü

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesinde hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi, yaşamı olumsuz yönde etkilerken, donurucu soğuklar nedeniyle park halindeki araçların üzeri naylon, battaniye ve brandayla kaplandı.

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesinde hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi, yaşamı olumsuz yönde etkilerken, donurucu soğuklar nedeniyle park halindeki araçların üzeri naylon, battaniye ve brandayla kaplandı.

İlçede geçen hafta yağan kar yağışı sonrası dondurucu soğuklar etkili oldu.1900 rakımıyla Türkiye'nin en yüksek yerleşim alanlarından olan Yüksekova'da geceleri hava sıcaklığının, eksi 20 dereceye kadar düşmesi, ağaçların da buz tutmasına neden oldu. Sürücüler evlerinin önündeki araçların üzerini naylon, battaniye ve brandayla kapatmaya çalıştı. 

 


Yüksekova buz kesti; araçlara naylon, battaniye örtüldü
Yüksekova buz kesti; araçlara naylon, battaniye örtüldü
Yüksekova buz kesti; araçlara naylon, battaniye örtüldü
Yüksekova buz kesti; araçlara naylon, battaniye örtüldü
Yüksekova buz kesti; araçlara naylon, battaniye örtüldü
Yüksekova buz kesti; araçlara naylon, battaniye örtüldü
Yüksekova buz kesti; araçlara naylon, battaniye örtüldü
Yüksekova buz kesti; araçlara naylon, battaniye örtüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar KAPLAN

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