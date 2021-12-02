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Yüksekova beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Haberler | Yerel

Yüksekova beyaza büründü Kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 5 santimi bulurken, Basamak mezrası ise beyaza büründü.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Yüksekova beyaza büründü

Kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 5 santimi bulurken, Basamak mezrası ise beyaza büründü.

Yüksekova ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Işık Köyü'ne bağlı Basamak mezrasında dün gece başlayan karla karışık yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde başlayan kar kısa sürede mezrayı etkisinin altına alarak beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde mezra sakinleri kar yağışına hazırlıksız yakalanmasıyla hayvanlarını karın üzerine çıkartırken, bazı vatandaşlarda 5 santimi bulan kardan dolayı yollarını ve damlarını temizledi.

Öte yandan, Yüksekova merkezinde yağmur devam ederken yüksek kesimlerde karla karışık yağmur etkisini sürdürüyor. Kar yağışına hazırlıksız yakalandığını belirten Yusuf Baki, "Bir haftadır aralıklı karla karışık yağmur yağıyordu. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı köyde 5 santimetreyi bulduğunu söyleyebiliriz. Bizde hayvanlarımızı karın üzerine çıkartarak otlatmaya çalışıyoruz" dedi.

Yüksekova Belediyesi karla mücadele ekipleri ve karayolları ekipleri yaşanacak olumsuz bir durum için hazır bekliyor.

Yüksekova beyaza büründü

Yüksekova beyaza büründü

Yüksekova beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Son Dakika Haberleri

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