Yüksekova beyaza büründü

28.11.2019 11:48 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:54

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.



İlçede akşam saatlerinde başlayan yağmur, yerini kar yağışına bıraktı. Sabahın ilk ışıklarıyla ilçeyi beyaz bir şekilde görenler şaşırırken, bazı vatandaşlar ise evlerinin damlarını temizledi. Kar yağışına en çok sevinen çocuklar ise, kaymanın keyfini çıkarttı.



Kar yağışının başlamasıyla İpekyolu Caddesi üzerinde sürücüler zor anlar yaşadı. Yetkililer, sürücüleri daha dikkatli ve hız limitlerini aşmaması konusunda uyardı.



Karayolları, özel idare ve belediye ekipleri de, vatandaşların olumsuz bir durum yaşamaması için yolları temizledi.



Evinin içine kar suyu sızdığını belirten Taner Şahinoğlu ise, "Karın yağmasıyla beraber evimin damında sızma oldu. Bizde sızmaya karşı çalışıyoruz" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA