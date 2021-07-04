Yüksekova Beşiktaş Futbol Okulu açıldı
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Yüksekova Beşiktaş Futbol Okulu açıldı

Yüksekova Beşiktaş Futbol Okulu açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 'Yüksekova Beşiktaş Futbol Okulu' açıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 'Yüksekova Beşiktaş Futbol Okulu' açıldı.

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, okulun açılışını yaparak, genç sporcularla sohbet etti. Okulla ilgili bilgi veren Antrenör Necmettin Tekin, "Öncelikli olarak çocukları spora teşvik etmek için futbol okulumuzu açtık. Amacımız çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve en önemlisi ise yetenekli sporcular yetiştirerek batı illerinde yapılacak olan seçmelere göndermektir. Çocuklarımızın geleceğini daha güzel yarınlara kavuşturmak olacaktır. Kayıtların halen devam ediyor ve 6-16 yaş aralığında sporcuların başvuru yapabilirler" dedi. - HAKKARİ

Yüksekova Beşiktaş Futbol Okulu açıldı
Yüksekova Beşiktaş Futbol Okulu açıldı
Yüksekova Beşiktaş Futbol Okulu açıldı
Yüksekova Beşiktaş Futbol Okulu açıldı
Yüksekova Beşiktaş Futbol Okulu açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Yüksekova Beşiktaş Futbol Okulu açıldı - Haberler Spor
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