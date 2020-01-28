Yüksekova Belediyespor taraftarlarından depremzedelere yardım

28.01.2020 17:54 | Son Güncelleme: 28.01.2020 18:00

Yüksekova Belediyespor'un taraftarları, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında ev ev gezen 6 kişilik taraftar grubu, Elazığ ve Malatya'da depremden dolayı mağdur olan vatandaşlar için yardım topladı.

Taraftarlar, gıda, ısıtıcı, kışlık giysi ve battaniyeden oluşan yardım paketlerini yetkililere teslim etti.

Taraftarlardan Berdan Özdel, Yüksekova gençliği olarak depremzedeler için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Kampanyaya kısa sürede yoğun ilgi olduğunu anlatan Özdel, "Amacımız bu kış gününde depremzede kardeşlerimizin acılarına bir nebze de olsa su serpmek. İnşallah bu yardımları en kısa sürede hazırlayıp kardeşlerimize ulaştırmayı hedefliyoruz. Allah yardımcıları olsun." dedi.

Kaynak: AA