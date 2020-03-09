Yüksekova Belediye Meclis Üyesi Sarı'ya 1 yıl 3 ay hapis cezası
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İrfan Sarı, Yüksekova, Hakkari, Güncel

Yüksekova Belediye Meclis Üyesi Sarı'ya 1 yıl 3 ay hapis cezası

Hakkari'nin Yüksekova Belediye Meclis Üyesi İrfan Sarı'ya "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

09.03.2020 20:04 | Son Güncelleme: 09.03.2020 20:04
Yüksekova Belediye Meclis Üyesi Sarı'ya 1 yıl 3 ay hapis cezası

Hakkari'nin Yüksekova Belediye Meclis Üyesi İrfan Sarı'ya "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Hakkari 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Sarı ile avukatı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Bazı avukatlar, Sarı'nın yakınları ve HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede de salonda hazır bulundu.

Savunma yapan Sarı, suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Avukatların beyanlarını dinleyen mahkeme, Sarı'ya "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan beraat eden Sarı için tahliye kararı verildi.

Kaynak: AA

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