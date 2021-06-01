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Yüksekokulumuza Ziyaret 02-06-2021

Yüksekokulumuza Ziyaret 02-06-2021
Habermetre - Haberler | Toplum

Muratlı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nelda UĞUR ŞİLLİ Yüksekokul Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Bahar SÖZÜBEK'e nezaket ziyaretinde bulunmuştur.

Muratlı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nelda UĞUR ŞİLLİ Yüksekokul Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Bahar SÖZÜBEK'e nezaket ziyaretinde bulunmuştur.

Muratlı'daki spor imkanları hakkında bilgi veren ŞİLLİ ile sporun özellikle gençlerin hayatlarının bir parçası olması gerektiğini dile getiren SÖZÜBEK birlikte hayat geçirebilecekleri proje ve çalışmalar üzerine karşılıklı fikir alışverişi gerçekleştirmişlerdir.

Kaynak: Habermetre

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