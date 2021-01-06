Yüksekokuldan kablo hırsızlığı yapmak isteyenleri jandarma suç üstü yakaladı
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Yüksekokuldan kablo hırsızlığı yapmak isteyenleri jandarma suç üstü yakaladı

06.01.2021 11:37 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:41
Yüksekokuldan kablo hırsızlığı yapmak isteyenleri jandarma suç üstü yakaladı

İnebolu Meslek Yüksekokulu deposundan kablo hırsızlığı yapan 2 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İnebolu Meslek Yüksekokulu deposundan kablo hırsızlığı yapan 2 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu Üniversitesine bağlı İnebolu Meslek Yüksekokulunun deposundan su dinamolarının çalındığı ihbarını alan İnebolu Jandarma Komutanlığı ekipleri baskın yaptı.

İsimleri açıklanmayan 2 kişi çaldıkları dinamoları, bakır kablolarını çıkarmak için yaktıkları sırada jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Ele geçirilen malzemeler Yüksekokul yetkililerine teslim edildi, gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım

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