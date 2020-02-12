Yüksekokuldan 100 bin lira değerinde mutfak eşyası çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

12.02.2020 19:40 | Son Güncelleme: 12.02.2020 19:40

Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu'nda çalınan 100 bin lira değerindeki mutfak malzemeleri Kepez ilçesinde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Manavgat Meslek Yüksekokulu Hacı Nazmiye-Mehmet Tümbül Eğitim ve Uygulama Biriminde çok miktarda mutfak malzemesi, lavabo ve musluk çalındığı belirlendi.

Manavgat Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarından hırsızlığa karıştığını tespit ettiği 2 şüpheli ile kullandıkları aracı tespit etti.

Şüphelilerin çaldıkları malzemelerle birlikte Kepez ilçesinde olduklarını tespit eden jandarma, Kepez Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle operasyon düzenledi.

Ekipler, çalınan malzemeleri ele geçirirken F.A'yı gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA