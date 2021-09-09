Yüksekokul Öğretim Üyemiz Serkan AYDIN"ı Makamında Ziyaret Ederek Yeni Görevinde Başarılar Diledik Yeni
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Yüksekokul Öğretim Üyemiz Serkan AYDIN"ı Makamında Ziyaret Ederek Yeni Görevinde Başarılar Diledik Yeni

Yüksekokul Öğretim Üyemiz Serkan AYDIN'ı Makamında Ziyaret Ederek Yeni Görevinde Başarılar Diledik Yeni
Habermetre - Haberler | Toplum

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Yılmaz ÇAKICI ve Yüksekokul Müdürümüz Prof. Dr. İlker ÖZMUTLU Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanı olarak atanan Yüksekokulumuz öğretim üyesi Öğr Gör Sekan AYDIN'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarı dileklerinde bulundular.

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Yılmaz ÇAKICI ve Yüksekokul Müdürümüz Prof. Dr. İlker ÖZMUTLU Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanı olarak atanan Yüksekokulumuz öğretim üyesi Öğr Gör Sekan AYDIN'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarı dileklerinde bulundular.

Kaynak: Habermetre

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Yüksekokul Öğretim Üyemiz Serkan AYDIN"ı Makamında Ziyaret Ederek Yeni Görevinde Başarılar Diledik Yeni - Haberler
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