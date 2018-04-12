Yüksekokul Öğrencilerine Zeytinyağı Tadım Semineri

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Edremit Meslek Yüksek Okulunda öğrencilere yönelik zeytinyağı tadımı ve pazarlama teknikleri semineri düzenlendi.

Yüksekokul konferans salonunda gerçekleşen seminerde öğrencilere konunun uzmanları tarafından zeytinyağının tadımının nasıl yapılacağı ve pazarlama tekniklerinin incelikleri anlatıldı.

BAÜN Edremit Meslek Yüksek Okulu Zeytin ve Zeytin Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün yüksekokulumuzun öğrencilerine zeytinyağının kalite özelliklerini, zeytinin arazide nasıl yetiştiğini anlattık. Aynı zamanda yetiştirdiğimiz ürünlerin pazarlamasını burada öğrencilerimizle paylaştık." dedi.

Zeytinin ve zeytinyağının sağlık olduğuna vurgu yapan Gıda Mühendisi Burcu Efe de " Zeytinyağı antioksidan fenol bileşikleri açısından önemli değere sahiptir. O nedenle de kusursuz bir şekilde işlenip tüketilmesi gerekiyor. Zeytinyağı tadımıyla zeytinyağının içinde kusur var mı yok mu onu algılıyoruz. Meyvemsilik, acılık, yakıcılık değerlerine bakıyoruz. Aslında güvenli gıdanın tüketiciye ulaşmasını sağlıyoruz." diye konuştu.

Efe, zeytinyağı tadımı yapılması sırasında nelere dikkat edilmesi gerektiğini de şöyle anlattı:

"Zeytinyağı satın alırken mutlaka ambalajlı olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Ürünün üzerinde Gıda ve Hayvancılık Bakanlığının firmaları takip ettiği işletme kayıt numarasına dikkat etmemiz gerekiyor son kullanma tarihi, üretim numarası, parti numarası gibi. Firmanın iletişim bilgileri gibi bilgileri aramamız gerekiyor."

Seminere katılan meslek yüksek okulu öğrencilerinden Onur Özgür Sungur da "Bölgemizdeki zeytinyağlarını tatmak çok güzeldi. İyi bir deneyim oldu bizim için. Eğitimini aldığımız zeytin ve zeytinyağını kullanırken pazarlarken nelere dikkat etmemiz gerektiğini bu seminer sayesinde öğrendik. Okulun zeytincilik bölümü öğrencisiyim. Bu bölümde okumaktan da mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.