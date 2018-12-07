Yüksekokul Öğrencilerine Kadın Hakları Anlatıldı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Kale Meslek Yüksekokulunda "Şiddete Karşı Kadın Hakları" konulu konferans düzenlendi.

PAÜ Kale Meslek Yüksekokulunda düzenlenen "Şiddete Karşı Kadın Hakları" konulu konferansta, Kale Emniyet Amirliğinden Derya Türkan öğrencilere, kadına şiddetin türleri ve 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliği hakkında bilgi verdi.

Asayiş Şube Müdürlüğünden Serkan Cüra ve İlçe Emniyet Amiri Murat Baştürk de kadınların şiddete uğramaları durumundaki haklarını öğrencilere aktardı.

PAÜ Kale Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kızıloğlu, konferansla ilgili yaptığı değerlendirmede, öğrencileri yalnızca akademik bilgi ile beslemediklerini belirterek, "Gerçekleştirdiğimiz kültürel ve sosyal faaliyetlerle onları yaşama daha iyi hazırlamanın gayretindeyiz." dedi.