Yüksekokul mezunu boya ustası 15 yıl sonra fakülteyi kazandı

12.09.2019 20:46

Isparta'da 15 yıl önce 2 yıllık yüksekokulu bitiren boya ustası 41 yaşındaki Mehmet Alpoğuz, Dikey Geçiş Sınavı'ndan (DGS) yeterli puanı alarak Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne yerleşmeyi başardı.

Batıkent Mahallesi'nde yaşayan ve boyacılık yapan Alpoğuz, 2004'te Süleyman Demirel Üniversitesi Keçiborlu Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümünü bitirdi.

Bu süreçte boyacılık işine devam eden Alpoğuz, üniversite kazanıp bilgisayar mühendisliği okumak için bir yandan da ders çalıştı. Halk arasında "sosyete boyacısı" olarak bilinen Alpoğuz, müşterilerinin talebi üzerine "Mobil Usta" programını geliştirdi.

Girdiği DGS'den yeterli puanı alarak, Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne yerleşen Alpoğuz, 41 yaşında hayaline kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Alpoğuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mobil Usta" uygulamasını geliştirdikten sonra bilgisayar mühendisliğini kazanmak için çok çalıştığını söyledi.

Eğitimin yaşının olmadığını ifade eden Alpoğuz, "Geçen sene de DGS sınavına girmiştim. Türkçe neti yapmadığım için yeterli puan almama rağmen puanım hesaplanmadı. Bu beni daha da hırslandırdı. Bu sene tekrar sınava hazırlandım. Hem Türkçe neti hem de sayısal neti yaparak, yeterli puanı aldım. Sonunda hayallerimi gerçekleştirdim." diye konuştu.

Ailesinin, kendisine hayallerinin peşinden gitmesi için destek olduğunu aktaran Alpoğuz, "Boya ustası olarak çalıştığımdan insanlar bu bölümü kazanacağımı ve okuyacağımı hiç düşünmüyorlardı. İstediğim bölümü kazandığımı sosyal medyadan paylaşınca herkes mutlu oldu. Ben 15 yıl sonra sınava girdim ve kazandım. İnsanlar hayallerinin peşinden koşsunlar, hiçbir zaman hayallerini ertelemesinler çünkü okumanın yaşı yok." dedi.

Kaynak: AA