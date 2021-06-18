Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği Yayımlandı
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Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği Yayımlandı

Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği Yayımlandı
Habermetre - Haberler | Toplum

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından, Resmi Gazete'nin 17 Haziran 2021 tarih ve 31514 sayılı nüshasında "Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği" yayımlandı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından, Resmi Gazete'nin 17 Haziran 2021 tarih ve 31514 sayılı nüshasında "Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği" yayımlandı.

Meslek Yüksekokullarının uyguladığı (3+1) modeli uygulamalı eğitim başta olmak üzere tüm uygulamalı eğitimleri ilgilendiren hükümler içeren çerçeve yönetmeliği indirmek için TIKLAYINIZ...

Kaynak: Habermetre

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