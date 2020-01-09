"Yükseköğretimde birinci hedef Çin"

09.01.2020 10:04 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:04

Kuşak-Yol projesiyle birlikte Türkiye-Çin iş birliklerinin yoğunlaşması yükseköğretim sektörünü de harekete geçirdi. Üniversiteler, Çin'den daha fazla uluslararası öğrenci getirebilmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı. İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın "Türkiye'deki üniversiteler olarak birinci önceliğimiz Çin" dedi.

Kamuoyunda "Modern İpek Yolu" olarak da bilinen Kuşak-Yol projesi, Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki iş birliklerini yoğunlaştırmaya başladı. Bu durum Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarını da harekete geçirdi. Üniversiteler, Çin'den daha fazla uluslararası öğrenciyi Türkiye'ye getirebilmek için kolları sıvadı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, "Türkiye'deki üniversiteler olarak eğitim hizmeti ihracatında birinci önceliğimiz Çin" diye konuştu.

"2020-2021 YILINI ÇİN YILI OLARAK BELİRLEDİK"

Kuşak-Yol Projesi kapsamında Türkiye'deki üniversiteler ile Çin üniversiteleri arasındaki iş birliğinin yoğunlaştığına dikkat çeken Aydın, "Ancak Türkiye maalesef Çin'den şu anda istediği oranda öğrenci alamıyor. Onun için biz, üniversiteler olarak 2020-2021 yılını 'Çin Yılı' ilan ettik. Bütün üniversiteler, hedef pazar olarak önümüze Çin'i koyduk. Oradaki fuarlara katılım, akademik çalışmalar, oradaki üniversiteler ile güçlü iş birlikleri gibi tüm çalışmalarımız ağırlıkla olarak Çin'e doğru yönelmiş durumda" dedi.

ÇİN'DE İKİ ÜNİVERSİTEYE 'TÜRKOLOJİ' BÖLÜMÜ

İstanbul Aydın Üniversitesi'nin de bu alanda önemli çalışmalarının olduğunu kaydeden Aydın, "Şangay ve Pekin'de iki ayrı üniversitede Türkoloji bölümünü kurduk. Ortak çalışmalarımız sürüyor. İki yıl önce de üniversitemiz bünyesinde Çin araştırmaları Merkezi'ni hayata geçirdik. Çin'deki üniversitelerle lisans ve lisansüstü düzeyde ortak akademik çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin 2023 hedefleri çerçevesinde belirlediği '2023 yılında 350 bin uluslararası öğrenci' hedefi kapsamında da hızla devam ediyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA