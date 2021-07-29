Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı
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Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı

Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun güncel halinin internet sitesinde yayımlandığını duyurdu.

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun güncel halinin internet sitesinde yayımlandığını duyurdu.

Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adaylarımız; Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun güncel hali internet sitemizde yayımlanmıştır. 2021-YKS tercih işlemlerinizi 5-13 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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