Yükseköğretim Kurumlarında Program ve Ders Bilgi Paketlerinin Hazırlanması programı yapıldı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ), "Yükseköğretim Kurumlarında Program ve Ders Bilgi Paketlerinin Hazırlanması" konulu webinar programı gerçekleştirdi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ), "Yükseköğretim Kurumlarında Program ve Ders Bilgi Paketlerinin Hazırlanması" konulu webinar programı gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, programın açılışında konuşan üniversite MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, yükseköğretim kurumlarının başarısının eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü programların başarısı ile doğrudan ilişkili olduğunu belirtti.

Eğitimde başarının temelinde programın tasarım aşamasındaki başarısının yattığını vurgulayan Karabulut, "Toplumsal taleplere kulak veren, bireysel gelişimi teşvik eden, yetkinlik temelli programlar, eğitim öğretim süreçlerinde başarıya giden anahtar unsurlardır." ifadesini kullandı.

Dünyanın sürekli gelişim ve değişim içerisinde olduğunu, programın da gelişen teknik bilgi, teknoloji ve çevreye bağlı olarak sürekli değişim içinde olduğunu kaydeden Karabulut, şöyle devam etti:

"Değişen sorunlar ve talepler çerçevesinde üniversitemiz de sürekli olarak kendisini yenilemekte ve geliştirmektedir. İnovatif, yenilikçi çalışmalar yürüten üniversitemiz de programlarını belirli bir disiplin çerçevesinde sistematik olarak güncellemekte ve gençlerimizi gelecekteki hayatları için hazırlamaya devam etmektedir."

Programda sunum yapan Yükseköğretim Kalite Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tuğba Yanpar Yelken, şunları aktardı:

"Biliyorsunuz ki yükseköğretimin kalbi programlardan oluşuyor. Özellikle eğitim öğretim boyutu çok önemli. Tabii ki üniversitelerin pek çok görevi var. En temel görevlerimizden birisi eğitim öğretim. Bunun yanında araştırma, kalite süreçleri, toplumsal katkı süreçleri, yönetim süreçleri de var. Eğitim öğretim dediğimizde aklımıza bölümler ve programlar geliyor. Dolayısı ile üniversitemizin birimlerini oluşturan programlarımızın çalışmalarının kalite güvencesinin sağlanması çok önemli."

Yelken, nitelikli ve kaliteli bir eğitimin zorlu ve rekabetçi iş piyasasında istihdam şansının artabileceğini anlattı.

İş bulmanın kolay olmadığını ve gençlerin çok yönlü olarak mezun edilmesi gerektiğini bildiren Prof. Dr. Yelken, "Hatta diplomalar tek başına yeterli olmuyor. Gençlerin kendilerini yetiştirmeleri gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş