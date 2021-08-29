Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı
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Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/2) yapıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/2) yapıldı.

Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara, çoktan seçmeli 80 soru yöneltildi ve soruları cevaplamaları için 180 dakika süre verildi. Sınav, sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama sorularından oluştu.

YÖKDİL/2 Sınavı'nda İngilizce dilinde fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece sosyal bilimler alanında yapıldı.

ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı sınav önlemleri aldı.

Sınav sonuçları 21 Eylül'de açıklanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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