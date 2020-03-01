Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) yapıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) yapıldı.
YÖKDİL, saat 10.15'te başladı. Sınavda adaylara 80 soru için 180 dakika süre verildi.
Sınav, İngilizce'de fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Arapça'da sadece sosyal bilimler alanında yapıldı.
Kaynak: AA