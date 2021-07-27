Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı için geç başvurular bugün yapılabilecek
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL-2021/2) geç başvurularının bugün yapılabileceği açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL-2021/2) geç başvurularının bugün yapılabileceği açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, geç başvuru kapsamındaki bireysel başvuruların bugün internet aracılığıyla 23.59'a kadar alınacağı bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin