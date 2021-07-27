Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı için geç başvurular bugün yapılabilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı için geç başvurular bugün yapılabilecek

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı için geç başvurular bugün yapılabilecek
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Kültür Sanat

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL-2021/2) geç başvurularının bugün yapılabileceği açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL-2021/2) geç başvurularının bugün yapılabileceği açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, geç başvuru kapsamındaki bireysel başvuruların bugün internet aracılığıyla 23.59'a kadar alınacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Mustafa Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Gülşen Seda Sayan Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Muslera Eda Erdem Fatih Terim Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı için geç başvurular bugün yapılabilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 10:29:53. #1.15#

title