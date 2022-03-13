Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 81 ilde yapıldı - Haberler

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Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 81 ilde yapıldı

AA - Selma Kasap - Güncel
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Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 81 ilde yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), 81 ilde 89 sınav merkezinde yapıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı ( Yökdil ), 81 ilde 89 sınav merkezinde yapıldı.

Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylara çoktan seçmeli 80 soru yöneltildi ve 180 dakika süre verildi. Sınav, sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama sorularından oluştu.

ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı sınav önlemleri aldı.

Sınav sonuçları, 29 Mart'ta açıklanacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, bu yıla kadar 41 ilde 47 sınav merkezinde uygulanan YÖKDİL'in, bu yıldan itibaren 81 ilde 89 sınav merkezinde gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

AA / Selma Kasap - Güncel

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