Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı
AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/2) sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/2) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 29 Ağustos'ta uygulanan 2021-YÖKDİL/2'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Son Dakika Haberleri