Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı - Haberler
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Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/2) sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/2) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 29 Ağustos'ta uygulanan 2021-YÖKDİL/2'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Son Dakika Haberleri
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