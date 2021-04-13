Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı
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Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı

Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Kültür Sanat
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/1) sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/1) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 28 Mart'ta uygulanan 2021-YÖKDİL/1'e ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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