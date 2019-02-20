Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu Kabul Edildi

Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu Kabul Edildi

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ile Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldü.

Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu Kabul Edildi

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ile Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldü.

Teklif ile, 'Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi' ismi, 'Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi' olarak değiştiriliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA
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