Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda İlimizden İlk 1000'e Giren Öğrencilerimiz Vali Mustafa Tutulmaz Tarafından Kabul Edildi
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda İlimizden İlk 1000'e Giren Öğrencilerimiz Vali Mustafa Tutulmaz Tarafından Kabul Edildi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda İlimizden İlk 1000'e Giren Öğrencilerimiz Vali Mustafa Tutulmaz Tarafından Kabul Edildi
Habermetre - Haberler | Toplum

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda İlimizden İlk 1000'e Giren Öğrencilerimiz Vali Mustafa Tutulmaz Tarafından Kabul EdildiVali Mustafa Tutulmaz 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda Türkiye genelinde sınava giren öğrenciler içerisinde ilimizden ilk...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda İlimizden İlk 1000'e Giren Öğrencilerimiz Vali Mustafa Tutulmaz Tarafından Kabul EdildiVali Mustafa Tutulmaz 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda Türkiye genelinde sınava giren öğrenciler içerisinde ilimizden ilk 1000 içerisine girmeyi başaran öğrencilerimizi kabul etti, sevinçlerini paylaştı, hediyeler verdi. Vali Tutulmaz konuşmasında "başarı disiplinli çalışmayla geliyor, gençlerimizin birer değer olarak ülkemize ve milletimize yararlı hizmetler yapacaklarına inanıyor güveniyoruz. Vatanımıza, milletimize hizmet aşkınız artarak devam etsin sizleri kutluyor, başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda İlimizden İlk 1000'e Giren Öğrencilerimiz Vali Mustafa Tutulmaz Tarafından Kabul Edildi - Haberler
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