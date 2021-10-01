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Yükseköğretim Kurumları Sınavı

Habermetre - Haberler | Toplum
Yükseköğretim Kurumları Sınavı

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T. C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc. osym. gov. tr internet adresinden 01 Ekim 2021 tarihinde saat 10. 30'dan itibaren öğrenebileceklerdir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 04-07 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 04-05 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

Kamuoyunun ve adayların bilgisine saygıyla sunulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2021-YKS Ek Yerleştirme Sonuçları

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