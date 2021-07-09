Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı
Habermetre - Haberler | Toplum

Ortaöğretim kurumlarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı okul birincisi bilgisi, 2021-YKS yerleştirme işlemlerinde kullanılmak üzere MEB e-okul sisteminden 08 Temmuz 2021 tarihinde elektronik ortamda alınarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine aktarılmıştır.

Ortaöğretim kurumlarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı okul birincisi bilgisi, 2021-YKS yerleştirme işlemlerinde kullanılmak üzere MEB e-okul sisteminden 08 Temmuz 2021 tarihinde elektronik ortamda alınarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine aktarılmıştır.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılında okul birincisi olan adayların bu bilgilerini, ÖSYM'nin https://ais. osym. gov. tr internet adresinden 09-16 Temmuz 2021 tarihleri arasında kontrol etmeleri; okul birincisi bilgisinde eksiklik veya hata olan adayların 16 Temmuz 2021 tarihi saat 16. 00'ya kadar MEB e-okul sisteminde gereken düzeltmeleri yaptırmış olmaları gerekmektedir. Bu süre tamamlandıktan sonra okul birincisi bilgisinde düzeltme/değişiklik yapılamayacaktır. Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan Başkanlığımıza yapacakları değişiklik/düzeltme talepleri kabul edilmeyecektir.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılı okul birincisi olan 2021-YKS adaylarına önemle duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Kaynak: Habermetre

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