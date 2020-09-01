Yükseköğretim kurumları ne zaman açılacak? Üniversiteleri açılış tarihi belli oldu mu? YÖK 2020 üniversitelerde online olacak mı?
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Yükseköğretim kurumları ne zaman açılacak? Üniversiteleri açılış tarihi belli oldu mu? YÖK 2020 üniversitelerde online olacak mı?

Mart ayından beri kapalı olan üniversitelerin ne zaman açılacağı merak konusu. YÖK online olacak mı? Üniversitelerin açılış tarihi belli, oldu mu? Üniversite kayıtları ne zaman?

Yükseköğretim kurumları ne zaman açılacak? Üniversiteleri açılış tarihi belli oldu mu? YÖK 2020 üniversitelerde online olacak mı?
01.09.2020 09:53 | Son Güncelleme: 01.09.2020 10:10

Bu yıl eğitimin online devam etmesi nedeniyle yeni eğitim öğretim döneminde üniversitelerin nasıl olacağı merak ediliyor. Üniversiteler online olacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? Soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin takvimine göre, 2020 üniversite kayıtları 31 Ağustos'ta başlayacak. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-5 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Yükseköğretim kurumları ne zaman açılacak? Üniversiteleri açılış tarihi belli oldu mu? YÖK 2020 üniversitelerde online olacak mı?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç okulların açılması konusunda paylaşım yaptı. Saraç,"Üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istendi." ifadelerine yer verdi. Paylaşımında koronavirüs önlemlerine değinen Saraç şu ifadeler yer verdi;

"Son günlerde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımıza öğrencilerimizden ve velilerimizden üniversitelerimizin açılması ile ilgili sıklıkla sorular gelmekte, bilgi istenmektedir. Kamuoyunu bilgilendirme amacıyla konuya ilişkin bir açıklama yapma gereği hâsıl olmuştur.

Tüm dünyada 20 milyondan fazla kişinin enfekte olduğu salgın, yükseköğretimi de etkilemeye devam etmekte ve uzun vadeli yeni önlemlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Bazı ülkeler 2020-2021 eğitim ve öğretim döneminin tamamen dijital ortamda uzaktan öğretim ile yapılacağını belirtmiş iken, karma yöntemi benimseyeceklerini, yüz yüze ve çevrimiçi karma yöntemleri kullanacaklarını, uzaktan öğretim ve örgün öğretimi fakülte/program esaslı uygulayacaklarını açıklayan ülkelerin sayısı da az değildir.

Ülkemizde 45.000 bine yakın üzerinde program bulunmaktadır ve her bir programın kazanım hedefleri doğrultusunda uygulanma yöntemleri değişkenlik arz etmektedir. Nitekim edebiyat, sosyoloji, moda tasarımı programlarıyla ebelik veya geleneksel el sanatları yahut tıp, diş hekimliği ve pilotaj programlarının eğitim öğretim süreçleri birbirinden çok farklıdır.

Bugün itibariyle; üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istenmiştir."

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