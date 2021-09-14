Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı Bünyesinde Mütercim Tercüman Personel İlanı Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı...

Kariyer Kapısı- Kamu İş İlanları Platformu üzerinden Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı bünyesinde, Mütercim Tercüman pozisyonunda ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı bünyesinde, farklı alanlarda istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel alım ilanları yayımlanmıştır.

Söz konusu ilan detaylarına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz: https://isealimkariyerkapisi. cbiko. gov. tr/

YÖKAK için Duyuru Yapılacak Bölümler: · Mütercim-Tercüman

DOKAP için Duyuru Yapılacak Bölümler: İnşaat Mühendisliği, İstatistik, Mimarlık, Tarla Bitkileri veya Bahçe ve Tarla Bitkileri, İşletme, İktisat veya Maliye, Turizm Fakültelerinin lisans programları

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