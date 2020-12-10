"Yükseköğretim güvencesi altında verilen eğitimlere güvenin"
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"Yükseköğretim güvencesi altında verilen eğitimlere güvenin"

10.12.2020 14:09 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:12

Eğitim ve sertifika programlarının kişisel gelişimin ve iş yaşantısının olmazsa olmazı olduğunu belirten Abdülkadir Gayretli, "Konusunda uzman ve tanınmış bir kurum seçin, yükseköğretim güvencesi altında verilen eğitimlere güvenin" dedi.

Eğitim ve sertifika programlarının kişisel gelişimin ve iş yaşantısının olmazsa olmazı olduğunu belirten Abdülkadir Gayretli, "Konusunda uzman ve tanınmış bir kurum seçin, yükseköğretim güvencesi altında verilen eğitimlere güvenin" dedi.

'Gelişime Açık Ol' sloganıyla yola çıkan İstanbul Gelişim Üniversitesi, uzaktan öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak hazırlanan online eğitim ve sertifika programlarına hız kazandırdığını duyurdu. Herkesin katılımına açık olacak online eğitim ve sertifika programları, Türkiye'nin en çok uluslararası akreditasyona sahip İstanbul Gelişim Üniversitesi güvencesi ile verilecek.

"TANINMIŞ BİR KURUM SEÇİN"

Konu hakkında konuşan üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, eğitim ve sertifika programlarının kişisel gelişimin ve iş yaşantısının olmazsa olmazı olduğunu belirterek, "Konusunda uzman ve tanınmış bir kurum seçin, yükseköğretim güvencesi altında verilen eğitimlere güvenin" diye konuştu.

"HER ALANDA SERTİFİKA PROGRAMLARINA DAHİL OLABİLİRLER"

Eğitim programlarının iş başvurularında önemli bir yeterlilik olarak görüldüğünü ifade eden Gayretli, "İş hayatında fark yaratmak isteyen adaylar uzmanlıklarını geliştirmek istedikleri her alanda sertifika programlarına dahil olabilir. Alınan eğitimlerin sektörde ne kadar etkin olacağı sorgulanmalı" dedi.

"PROGRAMIN SÜRESİNİ KATILIMCI BELİRLİYOR"

Online eğitim ve sertifika programlarının süresini katılımcının belirleyebildiğini söyleyen Gayretli, "Eğitimler uzaktan olduğundan katılımcılar eğitim videolarını istedikleri zamanda izleyebiliyor. Çalışma ve eğitim hayatına göre planlanabiliyor. Programın başlangıç ve bitiş süresini belirlemek katılımcının elinde" ifadelerini kullandı.

"KURUMSAL EĞİTİMLERE DE YER VERECEĞİZ"

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin yakın zamanda uzaktan eğitim ve sertifika programlarına hız kazandıracağı vurgusunu yapan Gayretli, "Ulusal ve uluslararası protokollerle hazırladığımız eğitimler, uluslararası akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş üniversitemizin güvencesi altında verilecek. Eğitimler Türkçe ve İngilizce gerçekleşecek. Mesleğinin uzmanı birçok uluslararası uzmanı katılımcılarla bir araya getireceğiz. Bireysel eğitimlerin yanında kurumsal eğitimlere de yer vereceğiz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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