Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulunun 7. toplantısı gerçekleştirildi
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Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulunun 7. toplantısı gerçekleştirildi

Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulunun 7'nci toplantısında, üniversitelerin 2020 YKS kontenjanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulunun 7. toplantısı gerçekleştirildi
23.06.2020 18:43 | Son Güncelleme: 23.06.2020 19:00

Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulunun 7'nci toplantısında, üniversitelerin 2020 YKS kontenjanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yetki paylaşımı politikası kapsamında ilgili bakanlıklar, kurumlar ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulunun 7'nci toplantısının, kurul üyelerinin katılımlarıyla YÖK'te gerçekleştirildiğini bildirdi.

Saraç, toplantıda üniversitelerin 2020-YKS kontenjanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğunu ifade etti.

YÖK'ün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, YÖK Başkanı Saraç'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve YÖK'ten kurul üyesi üst düzey yetkililer katıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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