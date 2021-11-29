Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyesinden Üniversitemiz Rektörüne Ziyaret 19-11-2021 - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyesinden Üniversitemiz Rektörüne Ziyaret 19-11-2021

Habermetre - Haberler | Toplum
Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyesinden Üniversitemiz Rektörüne Ziyaret 19-11-2021

Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Güler ALKAN, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Güler ALKAN, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, Rektör Prof. Dr. ŞAHİN ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title