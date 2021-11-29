Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyesinden Üniversitemiz Rektörüne Ziyaret 19-11-2021
Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Güler ALKAN, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e nezaket ziyaretinde bulundu.
Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Güler ALKAN, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e nezaket ziyaretinde bulundu.
Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, Rektör Prof. Dr. ŞAHİN ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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