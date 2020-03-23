Yükseköğrenimde ilk uzaktan ders GAÜN'de
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Gaziantep Üniversitesi, Rektör, Gür, Yerel

Yükseköğrenimde ilk uzaktan ders GAÜN'de

Yükseköğrenimde ilk uzaktan ders GAÜN'de Küresel ölçekte yaşanan 'COVID-19' nedeniyle YÖK'ün üniversitelerde eğitimin uzaktan öğretim yoluyla sürdürülmesi kararının ardından Gaziantep Üniversitesi'nde ilk olarak uygulama başlatıldı.

23.03.2020 22:30 | Son Güncelleme: 23.03.2020 22:31
Yükseköğrenimde ilk uzaktan ders GAÜN'de

Yükseköğrenimde ilk uzaktan ders GAÜN'de

GAZİANTEP - Küresel ölçekte yaşanan 'COVID-19' nedeniyle YÖK'ün üniversitelerde eğitimin uzaktan öğretim yoluyla sürdürülmesi kararının ardından Gaziantep Üniversitesi'nde ilk olarak uygulama başlatıldı.

17 Mart 2020'de Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu toplantılarını online olarak gerçekleştiren Gaziantep Üniversitesi, bu kez de tüm önlisans, lisans ve lisansüstü programların uzaktan öğretim yoluyla yürütülmesine imkan sağlayacak şekilde dijital dönüşüm sürecini bütün boyutlarıyla hayata geçirilme işlemlerini tamamladı.

Uzaktan öğretim programlarının açılış dersi de Rektör Prof. Dr. Ali Gür tarafından verildi. Tıp Fakültesi öğretim üyesi olan Rektör Gür, Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencileri ile yaptığı açılış dersinde, eğitimin öneminin her şart ve durumda yeniden ortaya çıktığını vurgulayarak konuşmasına başlayıp, öğrencilerin eğitim süreçlerinin aksamaması için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtti. Planlamalar çerçevesinde üniversitenin canlı sınıf odalarıyla aynı anda yüzlerce dersi eş zamanlı olarak yürütebileceği, altyapı hazırlıklarının son bir haftada aynı anda binlerce öğrencinin hizmet alacağı şekilde geliştirildiğini belirtti.

Gür, içerik geliştirme ve uzaktan öğretim platformuna ekleme konusunda öğretim elemanlarının hazırlandığını ve bu sürecin bir ürünü olarak öğrencilerin karşısında olmanın haklı sevincini yaşadığını ifade ederek, "Kısa süre içerisinde 200'ün üzerinde sanal sınıf ve 50 bin öğrencinin erişebileceği bir alt yapı sağlandı. Sisteme tüm birim ve hocalarımız dahil edilerek aktif destek verilmesi konusunda gerekli tedbirler alındı. Ayrıca, görme ve işitme engelli öğrencilerimizin de sisteme dahili için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

İlk ders Rektör Gür'den

Daha sonra online olarak Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin takip ettiği açılış dersini veren Gür, dünyanın zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Bu süreçte YÖK tarafından alınan uzaktan eğitim kararı doğrultusunda, eğitimde kesinti oluşmaması için zorluklara katlanarak gece gündüz demeden arkadaşlarımız çalışıyorlar. Amaç bir gün bile eğitimsiz kalmamanızdır. Sizler de bunun kıymetini bilin. Eğitim beklemez. Sizin gelişmişliğiniz ve olgunlaşmanız duraksamıyor. Zaman geçip gidiyor. O yüzdendir ki, bir dönem bile öğrencilerimizin kaybı olmasın. O yüzden uzaktan eğitim ile takviye yapalım dedik. Bunun kıymetini lütfen bilin. Burada hocalarınız bütün belge ve bilgileri PowerPoint, Word ve Excel şeklinde ekli dosyalar halinde sizinle paylaşacaklar. En büyük avantajınız örgün öğretim sırasındayken hocanın anlattığı derslerin dışında materyalleri ancak hoca size verirse alabiliyordunuz ve onlara sadece belli öğrenciler ulaşabilirdi. Şuanda ise hoca sisteme yüklediği anda bütün belgeler sürekli orada kalacak. İstediğiniz zaman o belgelere ve bilgilere ulaşabilirsiniz. Her kriz aynı zamanda bir fırsat doğurur" diye konuştu.

Dersin devamında öğrencilerin tek başına evde kalmalarının yetmediğini, bilinç düzeyi yüksek bireyler olarak çevresindeki insanları da bilinçlendirmeleri gerektiğini vurgulayan Gür, "Aile bireylerinizi özelikle yaşlıları ve kronik hastalığı olanları mutlaka bilinçlendirin, dışarı çıkmasınlar. Üniversite olarak her türlü tedbirleri alıyoruz. Sizlerde lütfen bireysel tedbirlerinizi alın. Bu işin şakası yok. Covid 19 virüsü bugün tespit edilmiş bir virüs değildir yaklaşık 1965 yılından beri vardı ve gittikçe farklı formasyona dönüşüyor. Daha önce 'SARS, MERS' vardı şimdi ise 'Korona Virüs Covit-19' geldi. Öldürücülüğü diğer ikisine göre çok düşük ancak bulaşması çok yüksek. Bizi korkutan öldürmesi değildir, bulaşma oranının çok yüksek olmasıdır. Şuan da 180 ülkede görüldüyse, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edildiyse ve hızlı bir şekilde vaka sayıları artıyorsa hepimize düşen sıkı tedbirler almaktır" dedi.

Konuşmasının son bölümünde, Gaziantep Üniversitesi'nin köklü, alt yapısı güçlü ve donanımlı bir üniversite olduğu vurgusunu yapan Rektör Prof. Dr. Gür, "Şuanda uzaktan eğitim uygulamasının ilk dersini alan sizlersiniz. Böyle bir üniversitenin öğrencisi olduğunuz için gurur duyabilirsiniz. GAÜN öğrencisi olmanızdan kaynaklanan farklı imkanlarınız var. Bu imkanları kullanın. Derslerinizi online olarak kaçırsanız bile daha sonra sistemden takip edebileceksiniz. Temennimiz her şeyin en kısa sürede normale dönüşmesi. Sürecin uzaması ihtimaline karşıda pratik derslerin uygulaması dahil her konuda gerekli önlemleri alıyoruz. Sizleri en kısa sürede tekrar aramızda göreceğimiz günleri sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yükseköğrenimde ilk uzaktan ders GAÜN'de

Kaynak: İHA

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Yükseköğrenimde ilk uzaktan ders GAÜN'de

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