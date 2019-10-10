Yükseköğrenim öğrencilerinin barınma sorunları

10.10.2019 13:48

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, Türk gençliğinin, sokağa terk edilmeyecek kadar kutsal olduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin yurt, burs ve öğrenim kredisi ödeme sorunlarının çözülmesi lazım." dedi.

Topal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, devletin üniversite gençliğinin yurt sorununu çözemediğini savundu.

Gençleri korumanın devletin asli görevleri arasında yer aldığını belirten Topal, "Öğrenci sayımızın 7 milyona ulaştığı bir dönemde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yatak sayısı olarak 700 bini yani öğrenci sayısının yalnızca yüzde 10'unu hedefliyorsa bu, kurumun vizyonunu ve misyonunu tartışılır hale getirir." diye konuştu.

Üniversitelerin yerleşme sonuçlarına bakıldığında yurt talep eden öğrenci oranı kontenjanlarının yüzde 60'ın üzerinde olduğuna işaret eden Topal, Kredi ve Yurtlar Kurumunun bu konuda elle tutulur planlaması bulunmadığı ileri sürdü.

Devletin 6 kişinin kaldığı bir odadan 3 bin lira ücret aldığını, yurtların devlete herhangi bir yük getirmediğini ifade eden Topal, "Vakıf ve derneklerin bu alana girmesinin altında yatan gerçeklerden biri ranttır yani yurt iyi bir yatırımdır. Sorun bu problemi çözecek iradenin olmayışındadır." dedi.

Konuya ilişkin çözüm önerilerini paylaşan Topal, öncelikle kamuya ait atıl durumdaki tüm binaların, Kredi ve Yurtlar Kurumuna tahsis edilmesini istedi.

Gelir paylaşımıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) verilen arsaların bir kısmında yurt inşa edilmesinin zorunlu hale getirilmesini öneren Topal, şunları kaydetti:

"YURTKUR'a yurt yaptırması karşılığında kamu bankaları konut kredisi gibi uzun vadeli kredi vermelidir. Vakıf ve cemaat yurtlarının tüm denetimi YURTKUR'a verilmeli ve buralarda uygulanacak tavan ücreti devlet belirlemelidir.

Özellikle kız yurtlarının sayısı derhal artırılmalıdır.

Kısa vadede, yurtlara yerleştirilemeyen veya yedek sıra bekleyen öğrencilerle ilgili illerde valilikler aracılığıyla otellerle anlaşma yapılmalı ve uygun koşullarda öğrenci barınmaları sağlanmalıdır. Türk gençliği sokağa terk edilmeyecek kadar kutsaldır, asildir. Öğrencilerimizin yurt, burs ve öğrenim kredisi ödeme sorunlarının çözülmesi lazım."

Kaynak: AA