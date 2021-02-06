Yükseköğrenim öğrencilerine şubat ayı burs ve kredi ödemeleri verilmeye başlandı
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Yükseköğrenim öğrencilerine şubat ayı burs ve kredi ödemeleri verilmeye başlandı

06.02.2021 10:15 | Son Güncelleme: 06.02.2021 10:18
Yükseköğrenim öğrencilerine şubat ayı burs ve kredi ödemeleri verilmeye başlandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin şubat ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin şubat ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, bugün başlayan burs ve kredi ödemelerinin 10 Şubat'a kadar TC kimlik numarasının son rakamlarına göre hesaplara yatacağın bildirdi.

Kimlik numaralarının sonu 0 olanlar bugün, 2 olanlar yarın, 4 olanlar 8 Şubat, 6 olanlar 9 Şubat, 8 olanlar ise 10 Şubat'ta ödemelerini alabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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