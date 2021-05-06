Yükseköğrenim öğrencilerine mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri yapılmaya başlandı
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Yükseköğrenim öğrencilerine mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri yapılmaya başlandı

Yükseköğrenim öğrencilerine mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri yapılmaya başlandı
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin mayıs ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin mayıs ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, bugün başlayan burs ve kredi ödemelerinin 10 Mayıs'a kadar TC kimlik numarasının son rakamına göre hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Kimlik numaralarının sonu 0 olanlar bugün, 2 olanlar yarın, 4 olanlar 8 Mayıs, 6 olanlar 9 Mayıs, 8 olanlar ise 10 Mayıs'ta ödemelerini alabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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