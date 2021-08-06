Yükseköğrenim öğrencilerine ağustos ayı burs ve kredi ödemeleri yapılmaya başlandı
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Yükseköğrenim öğrencilerine ağustos ayı burs ve kredi ödemeleri yapılmaya başlandı

Yükseköğrenim öğrencilerine ağustos ayı burs ve kredi ödemeleri yapılmaya başlandı
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerine ağustos ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerine ağustos ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını bildirdi.

Bakanı Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, burs ve kredi ödemelerin öğrencilerin hesaplarına, 10 Ağustos'a kadar T.C kimlik numarasının son numarasına göre yapılacağını ifade etti.

TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar bugün, "2" olanlar 7 Ağustos, "4" olanlar 8 Ağustos, "6" olanlar 9 Ağustos, "8" olanlar 10 Ağustos'ta ödemelerini alabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin ağustos ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya...
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin ağustos ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya...
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Yükseköğrenim öğrencilerine ağustos ayı burs ve kredi ödemeleri yapılmaya başlandı - Haberler Spor
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