Yükseklik ona vız geliyor

İzmir'de metrelerce yükseğe tırmanarak kule vinç operatörlüğü yapan 50 yaşındaki Nuray Yurt, vinci ustalıkla kullanıyor. Bu işi yapacak olan kişilerin yükseklik korkusunun olmaması gerektiğini belirten Yurt, "Bizim ülkemizde, bu işi kadınların yapamayacağı konusunda bir önyargı var ancak Rusya'da kule vinç operatörlüğünü genelde kadınlar yapar. Şu anda Türkiye'de çalışan tek kadın kule vinç operatörü benim diye biliyorum" dedi.

İzmir'de yaşayan üç çocuk annesi 50 yaşındaki Nuray Yurt'un mesleği, oldukça dikkat ve beceri isteyen kule vinç operatörlüğü. 5 yıldır bu işi yapan Yurt, şantiye alanındaki metrelerce yükseklikteki kule vince tırmanıyor. Yurt, verilen komutları uygulayarak kule vinci ustalıkla kullanıyor. Yurt dışında kadın kule vinç operatörlerinin bulunduğunu ancak Türkiye'de tek kadın kule vinç operatörünün kendisinin olduğunu bildiğini kaydeden Yurt, "Bu işi yapmak için yükseklik korkunuzun olmaması lazım" diye konuştu.

"Bir hatamız aşağıdaki insanların hayatlarına mal olabilir"

5 yıldır kule vinç operatörü olarak çeşitli şantiyelerde çalıştığını ifade eden Yurt, "İşimi çok severek yapıyorum. Bu iş oldukça dikkat gerektiren bir iş. Şantiyede, aşağıda bulunan insanların hayatları bir nevi bize bağlı. Bizim bir hatamız aşağıdaki insanların hayatlarına mal olabilir. Bu işi titizlikle yapmak, verilen komutları yerine getirmek zorundayız. Ben işimde çok dikkatli olduğumu düşünüyorum. Hatta erkek kule vinç operatörü arkadaşlarım bana kızmasın; kadınların önsezilerinin daha kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Ben her zaman, bir sonraki adımı düşünerek hareket etmeye çalışıyorum. Bizim ülkemizde, bu işi kadınların yapamayacağı konusunda bir önyargı var ancak Rusya'da kule vinç operatörlüğünü genelde kadınlar yapar. Şu anda Türkiye'de çalışan tek kadın kule vinç operatörü benim diye biliyorum" ifadelerini kullandı.

120 metre yükseklikte çalışacak

13 yıl öğrenci yurdunda müdürlük yaptığını söyleyen Yurt, şöyle konuştu: "Benim her zaman makinelere karşı ilgim vardı. 13 yıl öğrenci yurdunda müdürlük yaptıktan sonra bir iş kurduk ancak işlerimiz planlandığı gibi gitmedi. Neredeyse her şeyimi kaybettikten sonra kule vinç, mobil vinç ve forklift ehliyeti aldım. Üçü arasında kule vinç operatörlüğü yapmaya karar verdim. 5 yıldır da başarılı bir şekilde mesleğimi sürdürüyorum. Beni görünce şaşıran oluyor. 'Bir kadın bu işi nasıl yapar?' diyorlar. Oysaki yurt dışında bu işi yapan çok fazla kadın var. Çevremdekiler de kuleye nasıl çıktığıma şaşırıyor. Makine kullanımı konusunda pek tepki almıyorum çünkü hepimiz kullanabiliriz. Ancak bu işi yapmak için yükseklik korkunuzun olmaması lazım. Şu anda 38 metre yükseklikte çalışıyorum. Bugüne kadar en fazla 85 metre yükseklikte çalıştım. Şu an çalıştığım şantiyede, inşaat yükseldiğinde vincimiz de 120 metre yükseğe kadar çıkacak."

Depreme kule vinçte yakalandı

İzmir depremini de kule vinç başındayken yaşayan Yurt, "İzmir depreminde ben yukarıda çalışıyordum. Elbette bir tedirginlik yaşadım. Aşağıdaki paletli makineler sarsıntı nedeniyle adeta dans ediyordu. O anda 'ya yıkılacak, ya yıkılmayacak' dedim. Paniğe kapılmadım ve depremin durmasını bekledim çünkü o sırada aşağıya inme şansım yoktu" dedi.

"Kadınlar kendilerini geri planda bırakmasın"

Erkeklerin egemen olduğu inşaat sektöründe işini başarı ile sürdüren Nuray Yurt, şantiyedeki çalışma arkadaşlarının ona "Nuray Abla" dediğini dile getirdi. Yurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk kadınlarına diyeceğim şu; kendilerini geri planda bırakmasınlar. Yapabileceklerini yapmaya çalışsınlar. Becerebildikleri her konuda atak olsunlar. Bu sadece erkeğin görevi değil, kadının da görevi. Bildiğiniz şeyi öğretmek, anlatmak; hem kendimize hem toplumumuza hem de ülkemize karşı bir sorumluluk." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı