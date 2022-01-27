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Yüksekliği doğru hesap edemedi sanayinin kapısını devirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yüksekliği doğru hesap edemedi sanayinin kapısını devirdiSİVAS Sivas'ta üzerinde kamyonet yüklü tır sanayi giriş kapısından geçebileceğini düşündü ancak kazaya engel olamadı.

SİVAS (İHA) - Yüksekliği doğru hesap edemedi sanayinin kapısını devirdi

SİVAS Sivas'ta üzerinde kamyonet yüklü tır sanayi giriş kapısından geçebileceğini düşündü ancak kazaya engel olamadı.

Edinilen bilgilere göre olay Sivas Sultan Şehir Oto Sanayisi giriş kapısında gerçekleşti. Mercedes marka 06 DS 1864 plakalı tır sürücüsü R.Ç tırın kasasına yüklediği kamyonetle sanayinin giriş kapısından geçmeye çalıştı. Fakat kapının yüksekliğini hesaba katmayan sürücü üzerindeki kamyoneti giriş kapına vurdu. Sanayi giriş kapısı ve kamyonet maddi zarar görürken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Yüksekliği doğru hesap edemedi sanayinin kapısını devirdi

Yüksekliği doğru hesap edemedi sanayinin kapısını devirdi

Yüksekliği doğru hesap edemedi sanayinin kapısını devirdi

Yüksekliği doğru hesap edemedi sanayinin kapısını devirdi

Yüksekliği doğru hesap edemedi sanayinin kapısını devirdi

Yüksekliği doğru hesap edemedi sanayinin kapısını devirdi

Yüksekliği doğru hesap edemedi sanayinin kapısını devirdi

İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - 3. Sayfa

Mercedes, Kamyonet, Sivas, 3. Sayfa, Haber

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