Yüksekdağ'dan "Sırtımızı Pyd'ye Yaslıyoruz" Savunması

Eski HDP Milletvekili Figen Yüksekdağ'ın, "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Yüksekdağ'ın yanı sıra avukatlar, bazı HDP'li milletvekilleri hazır bulundu.

Mahkeme heyetince, sanık Yüksekdağ hakkında Van, Ağrı, Şırnak ve Batman'da açılan diğer davaların mevcut dava dosyası ile birleştirilmesine karar verildiği açıklandı.

Yüksekdağ, yaptığı savunmada, 2007'de bir sivil toplum kuruluşu olarak kurulduğunu belirttiği Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) terör örgütü ile bağlantılı bir oluşum ya da terör örgütü uzantısı olan bir yapı olmadığını öne sürdü.

DTK'nin kurulunda yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında fezleke hazırlandığını beyan eden Yüksekdağ, "DTK ayrılık ilan etmek için toplanmadı." diye konuştu.

Yüksekdağ, yöneticileri arasında yer almadığını dile getirdiği DTK'ye yöneltilen suçlamalardan sorumlu tutulmaması gerektiğini belirtti.

"Çok sağduyulu ve sakin bir çağrı yapmışız"

Yüksekdağ, duruşmanın öğleden sonraki bölümünde ise 6-7 Ekim 2014'deki Kobani (Ayn el-Arap) olayları esnasında HDP genel merkezinden atılan tweete ve ardından yaşananlarla ilgili hazırlanan fezlekeye dair savunmasını yaptı.

Kendisinin ve partisinin yaşanan olaylarla bir ilgisinin bulunmadığını ileri süren Yüksekdağ, Kobani'deki çatışmalarda sivil vatandaşların zarar görmemesi için bir sivil yardım konvoyu oluşturmaya çalıştıklarını, konvoydan önce bölgede bombalı terör saldırısında hayatını kaybedenlerin olduğunu söyledi.

Sanık Yüksekdağ, 6 Ekim 2014 akşamı HDP genel merkezinde bir toplantı yapıldığını, Kobani'deki gelişmeler üzerine partinin sosyal medya hesabından tweet atıldığını belirtti.

Tweetin şiddet içerikli olmadığını ve vatandaşları suça teşvik etmediğini savunan Yüksekdağ, "Çok sağduyulu ve sakin bir çağrı yapmışız. Biz bir siyasi partiyiz ve yapabileceğimiz en iyi çağrıyı yapmışız. Atılan tweet üzerine insanlar kendisini sokağa attı." ifadelerini kullandı.

"Sırtımızı YPJ'ye, YPG'ye ve PYD'ye yaslıyoruz" savunması

Yüksekdağ, 19 Temmuz 2015'te Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaptığı, "Biz sırtımızı YPJ'ye, YPG'ye ve PYD'ye yaslıyoruz. Bunu söylemekte ve savunmakta hiçbir sakınca görmüyoruz." sözlerine ilişkin savunma yaptı.

"Benim orada yaptığım konuşmanın sadece bir bölümün alınması gerçeğin kırpılmasıdır." diyen Yüksekdağ, konuşmayı yaptığı tarihte adı geçen örgütlerin terör örgütü olarak kabul edilmediğini iddia etti.

Yüksekdağ'ın savunmasının ardından duruşmaya avukatlarının beyanları ile devam edildi.