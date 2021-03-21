Yüksekalan'da çalışmalar tamamlandı
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Yüksekalan'da çalışmalar tamamlandı

21.03.2021 11:10 | Son Güncelleme: 21.03.2021 11:16
Yüksekalan'da çalışmalar tamamlandı

Muratpaşa Belediyesi, Yüksekalan Mahallesi'nde cadde ve sokak yenileme çalışmalarını tamamladı.

Muratpaşa Belediyesi, Yüksekalan Mahallesi'nde cadde ve sokak yenileme çalışmalarını tamamladı. 10 bine yaklaşan nüfusuyla kentin en eski mahallerinden olan Yüksekalan'da 8 bin 12 metre uzunluğundaki 46 sokak sıfır asfaltla kaplandı.

Antalya'da sıfır asfalt üzerinde ilk turu bisikletleriyle mahallenin çocuklarının attığı Yüksekalan'da, Muratpaşa Belediyesi cadde ve sokak yenileme çalışmaları tamamlandı. 10 bine yaklaşan nüfusuyla kentin en eski mahallerinden, Adnan Menderes ve Mevlana bulvarları ile Fahrettin Altay ve Ali Çetinkaya caddeleri arasında kalan Yüksekalan'da belediye 8 bin 12 metre uzunluğundaki 46 sokak sıfır asfaltla kapladı.

Ocak ayında başlayan çalışmalarda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sokak sokak ilerledi. Mahallede, başta doğalgaz olmak üzere altyapı çalışmaları tamamlanan sokaklarda önce eski asfalt iş makineleriyle tamamen kaldırıldı. Ardından Muratpaşa Belediyesi'nin kendi tesislerinde ürettiği asfaltın serimi yapıldı.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, bir yılı pandemiyle mücadeleyle geçen son 2 yıl içinde Muratpaşa'da 87 bin 875 metre uzunluğunda cadde ve sokakta yenileme çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi. Aynı dönemde 188 bin 398 ton asfalt üretimi gerçekleştirdiklerini aktaran Başkan Uysal, "Şu an itibariyle Muratpaşa'mızın yüzde 86'sında cadde ve sokak yenileme çalışmalarını tamamladık. Artık sona doğru yaklaşıyoruz" dedi. - ANTALYA

Yüksekalan'da çalışmalar tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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