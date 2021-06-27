'Yüksek yerde tanıdığım var' diyen şimdi yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Yüksek yerde tanıdığım var' diyen şimdi yandı

'Yüksek yerde tanıdığım var' diyen şimdi yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut idaresi (TOKİ) başkanını tanıdığını söyleyerek dar gelirli vatandaşlardan 'kurasız ev' vaadiyle para toplayan dolandırıcıya Yargıtay'dan kötü haber geldi.

Bursa'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut idaresi (TOKİ) başkanını tanıdığını söyleyerek dar gelirli vatandaşlardan 'kurasız ev' vaadiyle para toplayan dolandırıcıya Yargıtay'dan kötü haber geldi. Yüksek Mahkeme, TOKİ başkanını tanığından bahisle vatandaşlardan konut alımı için para alınmasının 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu oluşturduğuna hükmetti.

Bursa'da dar gelirli vatandaşlardan TOKİ başkanının tanıdığı olduğunu söyleyen bir kişi, 'kurasız ev' vaadiyle 200'er TL para topladı. Aradan geçen süreye rağmen ev hayaline ulaşamayan dar gelirli üç vatandaş, soluğu polis merkezinde aldı. Başvuru üzerine Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olaya karışan şüpheli yakalandı. Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık' suçundan hakim karşısına çıkan sanık, 'basit dolandırıcılık' suçundan mahkum edildi. Karar temyiz edilince devreye Yargıtay 15. Ceza Dairesi girdi.

Emsal bir karara imza atan Yargıtay 15. Ceza Dairesi, Türk Ceza Kanunu'nun 255. maddesindeki "Kamu görevlisi üzerinde nüfuz sahibi olduğundan bahisle haksız bir işin gördürülmesi amacıyla girişimde bulunması için doğrudan veya aracılar vasıtasıyla kendisine veya bir başkasına menfaat temin eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır" hükmünü hatırlattı. Yargıtay kararında, "Sanığın, katılanlara TOKİ Başkanını tanıdığını söyleyerek kendilerine çekilişsiz istedikleri yerden daire çıkartabileceğini söyleyerek masraf adı altında 200'er TL para talep ettiği anlaşılmıştır. Sanığın katılanlardan menfaat temin etmesi karşısında eylemin TCK 158/2. fıkrasında yer alan suçu oluşturduğu anlaşılmakla; sanığın nitelikli dolandırıcılık suçundan mahkumiyetine hükmedilmesi gerekirken hatalı vasıflandırma ile basit dolandırıcılık suçundan mahkumiyetine hükmedilmesi yasaya aykırıdır. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bursa'da yeni aldığı otomobil küle döndü
Bursa'da yeni aldığı otomobil küle döndü
28 gün önce oğlunu kazada kaybeden baba, koronavirüsten öldü
28 gün önce oğlunu kazada kaybeden baba, koronavirüsten öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Lütfü Türkkan Muharrem İnce Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Brad Pitt Şener Şen Burak Özçivit Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Cristiano Burak Elmas Yiğit Şardan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
'Yüksek yerde tanıdığım var' diyen şimdi yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.6.2021 09:30:25. #1.16#

title